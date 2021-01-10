蔚來創辦人：特斯拉Model S不是對手 長期對手是蘋果

大陸電動車品牌蔚來最近自信滿點。蔚來創辦人、董事長兼CEO李斌近日表示，蔚來的短期競爭對手是賓士、BMW、奧迪，長期競爭對手可能是蘋果，如果真的和特斯拉競爭，也是和ModelX車款競爭。

華爾街見聞報導，李斌還表示，特斯拉Model S車型的銷量肯定比不過蔚來最近發表的全新電動旗艦轎車ET7，因為與同樣價位的BMW相比，ET7「哪個地方不比它強，沒什麼比它差」，不含電池（採用BaaS電租方案）還更便宜，開BMW的油費也比租用電池更貴。

蔚來聯合創始人、總裁秦力洪則表示，短期內能夠和ET7打的產品會比較少，畢竟蔚來標準配備都是別人的最高配置。

蔚來9日發表全新車款ET7，續航能力達到1千公里，ET7不含補貼售價為44.8萬人民幣（電池為70KWH）起；電池為100KWH的不含補貼整車售價為50.6萬人民幣。