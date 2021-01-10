中共中央政法工作會議舉行：加強反壟斷和反不正當競爭

中共中央政法工作會議於9日至10日在北京舉行，會議要求，要圍繞營造市場化法治化國際化營商環境，推動健全相關法律法規，依法嚴懲破壞市場競爭秩序、侵害市場主體合法權益犯罪，加強反壟斷和反不正當競爭執法司法，平等保護各類市場主體合法權益。

據澎湃新聞，會議要求，圍繞服務創新驅動發展，健全以公平為原則的產權保護制度，加快新興領域和業態知識產權保護制度建設，嚴格落實懲罰性賠償制度，完善知識產權訴訟機制，推動形成激發全社會創新活力的全鏈條保障體系。要圍繞服務保障京津冀協同發展和雄安新區建設等重大戰略實施，加強立法跨區域溝通協調，建立健全執法司法協作機制。

此外，會議在總結2020年政法工作成績時指出，掃黑除惡專項鬥爭贏得新戰果。依法查辦雲南孫小果案、湖南「操場埋屍案」、黑龍江呼蘭「四大家族案」等重大復雜案件，緝捕涉黑涉惡在逃人員1609名，到案率94%。截至去年11月底，大陸全國依法打掉涉黑組織3584個、涉惡犯罪集團11119個，打掉的涉黑組織相當於前10年總和。配合中共紀委監委查處涉黑涉惡腐敗和「保護傘」問題8.14萬起，給予黨紀政務處分6.81萬人，移送司法機關9220人。配合組織部門整頓軟弱渙散村黨組織10餘萬個，查處以賄選等不正常手段干擾影響村「兩委」換屆選舉問題400餘個。

作為今年中共政法工作重點之一，會議強調，要推進掃黑除惡「六建」工作，推動掃黑除惡常態化。要深入打擊整治群眾反映強烈的黃賭毒、盜搶騙、食藥環等突出違法犯罪，健全對新型網路犯罪和跨國犯罪打擊整治機制，加強社會治安重點地區滾動排查整治。加快推進立體化智慧化社會治安防控體系建設，健全公安武警聯勤武裝巡邏機制，提高對動態環境下社會治安的主動防控力。