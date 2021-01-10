風波不斷！拼多多一名員工於家中跳樓自殺

大陸社交電商巨頭拼多多近日風波不斷，繼上周一名大陸年輕員工猝死後，拼多多9日18時通報一名員工9日在長沙家中跳樓自殺的事件。

據該名員工譚某林的父親表示，8日下午於長沙機場接譚某林至家中，9日中午12時30分左右，譚某林從長沙27樓家中跳樓當場離世，拼多多稱對其不幸離世表示深切哀悼，同時等待當地相關部門公布事發原因。

證券時報e公司報導，拼多多表示，9日15時03分，公司接到家屬通知，譚某林在其家鄉湖南省長沙市家中跳樓不幸身故，在此期間，拼多多將全力配合譚某林離世的善後工作。

每日經濟新聞報導，該名員工譚某林已經通過試用期，並於12月30日完成轉正流程，其績效平均分數80分左右（100分制）。據譚某林家人提供的資料，譚某林在事發前已購買次日（9日）下午返回上海的機票。

拼多多同時表示，將立即在公司內網OA系統開通心理及特殊緊急事項諮詢通道，安排專人為員工提供心理諮詢服務。

一波未平一波又起。拼多多一名員工凌晨1點在下班路上猝死引發熱議。4日下午，拼多多就此事做出回應，死者生前是拼多多社區團購「多多買菜」業務新疆地區的員工，其男朋友發的一則微信朋友圈顯示，該名女性員工在29日凌晨1時30分在下班途中突然暈倒，就近搶救無效後去世，年僅22歲，生前已經有結婚計畫。拼多多對此也證實死者生前是新疆地區的員工。

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