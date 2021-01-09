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北京要求印度移交走失士兵 指為邊界局勢添積極因素

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
駐守在中印邊界的印度部隊。圖／取自歐新社
駐守在中印邊界的印度部隊。圖／取自歐新社

大陸環球時報總編胡錫進今日傍晚稱，一名共軍士兵在中印西段邊境地區迷路，被印度扣留。大陸官方晚間證實，一名大陸邊防部隊士兵走失，印方也找到了走失的士兵，要印度根據協定，向陸方移交走失人員，為當前中印邊境局勢降溫緩局增添「積極因素」。

中國軍網報導，昨日清晨，大陸邊防部隊1名士兵因天黑、地形複雜等原因走失。事發後，大陸邊防部隊第一時間向印方通報情況，並希望印方協助搜尋救援。近兩個小時後，印方明確回復找到1名陸方走失士兵，待請示上級後歸還移交陸方。

大陸官方斥責，個別印媒對此事有一些炒作，與事實不符。印方應嚴格遵守兩國有關協議協定，抓緊向陸方移交走失人員，為當前中印邊境局勢降溫緩局增添積極因素，共同維護邊境地區和平與安寧。

胡錫進今日傍晚在微博表示，有一名共軍士兵在中印邊界迷路，並指因當地下了大雪，軍人迷路很容易發生。過去雙方士兵因迷路越界的情況屢見不鮮，兩軍有針對類似情況進行溝通的一套機制。

他判斷，這起軍人在邊境地區迷路的事件應能按這套機制解決，稱「希望雙方的溝通能夠迅速而有效。」

胡錫進 印度 軍人

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