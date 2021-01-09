易綱：今年人行貨幣政策仍是「穩」字當頭

中國人民銀行行長易綱表示，今年人行貨幣政策仍是「穩」字當頭，繼續堅持市場在人民幣匯率中的決定性作用，且注重預期引導，使人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

易綱接受新華社採訪表示，大陸將使用廣泛的貨幣政策工具，將流動性維持在合理的水準，並確保廣義貨幣供應和社會融資的增長基本與名義經濟增長相匹配。退出疫情期間措施對經濟的影響不大。宏觀槓桿率增速預計今年回到基本穩定軌道。

易綱說，今年人行將進一步疏通貸款市場報價利率（LPR）向貸款利率的傳導管道，透過深化LPR改革推動存款利率的逐步市場化。加強對互聯網平台存款和異地存款的管理，維護存款市場秩序，穩定銀行負債成本。進一步健全央行政策利率體系和貨幣市場基準利率。

他稱，2020年人民幣匯率彈性增強，較好地發揮宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用，提高貨幣政策自主性。去年人民幣匯率有所升值，主要是大陸經濟基本面的反映。大陸率先控制住疫情、率先復工復產、率先實現經濟正增長，基本面好於其他主要經濟體。同時，人民幣匯率呈現較強走勢，也和美元指數走弱有關。

易綱還表示，2020年疫情衝擊使GDP增長率較低，使得中國大陸宏觀槓桿率，也就是總負債和GDP之比明顯上升。去年第3季以來，宏觀槓桿率增速已經放慢，預計今年可以回到基本穩定的軌道，從宏觀上，要穩住宏觀槓桿率。

易綱指出，大陸沒有採取零利率甚至負利率，也沒有實施量化寬鬆政策，是少數實施正常貨幣政策的主要經濟體之一，一直以來也沒有大水漫灌。因此，對於大陸的貨幣政策而言，退出問題較小。

他強調，今年貨幣政策要穩字當頭，保持好正常貨幣政策空間的可持續性。在總量方面，綜合運用各種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持廣義貨幣（M2）和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配。