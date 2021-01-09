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共軍士兵被印度扣留 胡錫進：下大雪容易迷路
大陸環球時報總編輯胡錫進稍早在微博上表示，一名共軍士兵在中印西段邊境地區迷路，被印度扣留。他估計，大陸方面不久後會做出此事件通報。
胡錫進表示，因為當地下了大雪，軍人迷路很容易發生。過去雙方士兵因迷路越界的情況屢見不鮮，兩軍有針對類似情況進行溝通的一套機制。
他判斷，這起軍人在邊境地區迷路的事件應能按這套機制解決，稱「希望雙方的溝通能夠迅速而有效。」
中印去年在加勒萬河谷衝突造成雙方傷亡，令中印邊界對峙空前緊張。為了化解衝突，雙方展開多回合的外交及軍事談判。印度國防部長辛格在去年底表示，兩方之間的談判尚未取得實質結果，未能結束雙方對峙，「如果現狀持續下去，很顯然軍力部署不會減少。」
去年10月印度媒體曾報導，有一名共軍士兵在拉達克地區越界，被印度扣留。當時胡錫進也出來證明此事，也說事情並不複雜，可能是迷路所致。
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