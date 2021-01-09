快訊

追捕竊嫌跑100多公尺 花蓮玉里員警突倒地猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

事關7億持卡人！人行取消信用卡透支利率限制

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
中國人民銀行近期下發《關於推進信用卡透支利率市場化改革的通知》。圖：擷自網路
中國人民銀行近期下發《關於推進信用卡透支利率市場化改革的通知》。圖：擷自網路

多家陸媒9日報導，中國人民銀行近期下發《關於推進信用卡透支利率市場化改革的通知》，取消信用卡透支利率的上限和下限，攸關7億持卡人的權益。

界面新聞報導，《通知》顯示，自今年1月1日起，信用卡透支利率由發卡機構與持卡人自主協商確定，取消信用卡透支利率上限和下限管理。即上限為日利率萬分之五、下限為日利率萬分之五的0.7倍。

業界人士認為，該政策符合深化市場報價利率改革的發展方向，對花唄等信用消費產品造成衝擊。也有觀點認為，這將利多信用卡強勢的銀行。

招聯金融首席研究員董希淼認為，現在無論是存款還是貸款，在形式上，利率的上下限都鬆綁了，信用卡作為消費信貸的一個重要載體，利率定價也應該更市場化。

人行數據顯示，截至2020年第3季末，大陸全國銀行卡在用發卡數量為87.98億張，其中，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.66億張。這意味新規實施後，超過7億張信用卡將被取消透支利率上下限區間管理。

人行在《通知》中還表示，發卡機構應透過本機構官方網站等管道，充分披露信用卡透支利率並及時更新，應在信用卡協定中以顯著方式提示信用卡透支利率和計結息方式，確保持卡人充分知悉並確認接受。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛認為，鬆綁信用卡透支利率上下限管理，是利率市場化的重要一步。

第一財經報導，目前各銀行尚未公布信用卡透支的利率新標準，仍按照原來利率規定執行，即如果持卡人在最後還款日期前未能還清信用卡帳單，則從消費的第二日開始算起，按照日利率萬分之五計息。

蘇寧金融研究院副院長薛洪言分析，隨著各類消費貸款產品利率下調，信用卡透支利率慢慢成為高利率的典型代表，取消限制之後，信用卡透支利率很大機率是要往下走的。

曾剛認為，對銀行而言，價格競爭的空間會增大，銀行可針對不同客群，做出更加差異化的定價，對客戶而言則有可能得到更好的利率優惠。

薛洪言表示，取消利率限制後，信用卡部門傾向於向下調整利率，會強化信用卡透支產品與個人金融部的消費貸款產品的競爭關係，信用卡掌握用戶優勢和場景優勢，只要利率合理，競爭力將強於消費貸款。

薛洪言認為，從行業的角度看，這項政策對於信用卡強勢的銀行是利多。會促使銀行投入更大的資源發展信用卡業務。對於其他弱勢的銀行，消費貸款會受到強勢銀行信用卡業務的衝擊。

去年12月23日，螞蟻集團稱，花唄近期正在調整部分年輕使用者的額度。董希淼對此表示，對客戶來說，以後討價還價的空間不會大，但選擇會更多。信用卡利率空間鬆綁後，靈活的定價策略，有助於銀行加大信用卡產品創新，增強信用卡對年輕客戶的吸引力。

信用 花唄

延伸閱讀

雙11失靈 去年刷卡額恐不到3兆

用自動對獎APP紙本發票要留嗎？ 內行網友秒解答

逛賣場硬被推銷信用卡 網友教一絕招擺脫業務員糾纏

信用卡遭取消 許智峯批滙豐銀行：行為猶如強盜

相關新聞

事關7億持卡人！人行取消信用卡透支利率限制

多家陸媒9日報導，中國人民銀行近期下發《關於推進信用卡透支利率市場化改革的通知》，取消信用卡透支利率的上限和下限，攸關7...

銀保監會展鐵腕 對金融機構連開21張罰單、重罰逾8億

2021年一開年，中國銀行保險監督管理委員會（簡稱「銀保監會」）就展現鐵腕，一周內就對金融機構開出21張罰單，罰金合計達...

反制美國制裁北京頒新法 陸企若受損可求償

針對美國近年來頻頻針對中國企業和個人實施各種制裁，大陸商務部今天正式頒布《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》作為反制。...

陸電信三強市值 跌掉1,600億

國際指數提供商MSCI明晟、富時羅素和標普道瓊指數昨（8）日宣布，因應美國投資禁令，旗下指數成分股將剔除三家中國電信運營...

寧德時代旗下廠房爆炸 特斯拉面臨電池短缺風險

全球裝機量最大的動力電池業者寧德時代旗下孫公司發生廠房爆炸事故，有專家認為，可能觸發三元電池原料漲價潮。值得注意是，寧德...

榮耀新機將搭載聯發科晶片

去年脫離華為後，大陸手機品牌榮耀昨（8）日首度宣布將於18日推出新手機榮耀V40，或將搭載聯發科天璣1000+處理器，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。