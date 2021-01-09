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陸河北省石家莊三天普篩逾千萬人 揪出354人新冠感染

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
河北省會石家莊展現驚人防疫能力，不到三天就完成全市1,000多萬人的核酸檢測。圖為河北醫科大學第一醫院檢驗中心，醫護人員正在進行核酸檢測。 中新社
河北省會石家莊展現驚人防疫能力，不到三天就完成全市1,000多萬人的核酸檢測。圖為河北醫科大學第一醫院檢驗中心，醫護人員正在進行核酸檢測。 中新社

河北省9日下午召開新冠肺炎疫情防控工作記者會，河北省會石家莊市代市長馬宇駿表示，石家莊從6日凌晨起，對全體市民展開全員核酸檢測，截至8日24時，檢測全部結束，共檢測1,025萬1,875人，累計檢出陽性人員354人。

據央視新聞報導，針對河北這次突然爆發的新冠肺炎疫情，大陸從中央到地方都正在深入進行疫情溯源調查。河北省疾病預防控制中心應急辦主任師鑒表示，經過測序、抗體檢測、大數據篩查等工作，基本可以判斷，這次疫情跟大陸其他已經發生過疫情的地區沒有相關性，確認疫情應是由境外輸入。

師鑒表示，石家莊的病例分布基本上都圍繞著機場很近的幾個村莊，都在機場周邊直徑幾公里的範圍內。他指出，目前看來，本月2日第1例確診病例並非零號病人。目前零號病人雖然還沒有明確對象，但肯定比第一個發現的病例要早。

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