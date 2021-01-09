銀保監會展鐵腕 對金融機構連開21張罰單、重罰逾8億

2021年一開年，中國銀行保險監督管理委員會（簡稱「銀保監會」）就展現鐵腕，一周內就對金融機構開出21張罰單，罰金合計達人民幣1.995億元（約新台幣8.6億元）。銀保監會強調，將繼續大力整治各種金融亂象，強化對實體經濟的金融支持，切實維護金融安全，守住不發生系統性風險的底線。

銀保監會官網8日發布新聞稿稱，近期，中國銀保監會嚴肅查處一批違法違規案件，對國家開發銀行、國銀金融租賃、工商銀行、郵儲銀行、中國長城資產管理公司、長城新盛信托公司、長城華西銀行等多家金融機構及相關責任人員依法作出行政處罰決定，處罰金額合計人民幣1.995億元。

國家開發銀被罰的原因是，為違規的政府購買服務項目提供融資、違規收取小微企業貸款承諾費等，罰款金額達人民幣4,880萬元。此外，針對其附屬機構國銀租賃不良資產非潔凈出表的違法違規行為，罰款人民幣100萬元，同時對2名責任人員予以警告處罰。

工商銀行、郵儲銀行被罰原因都與理財業務有關。長城公司則是因違規對外提供擔保、虛增帳面利潤和考核利潤，以及超發績效獎勵等多項違法違規行為被罰。

銀保監會主席郭樹清日前在大陸經濟日報發文指出，中共中央高度重視防範化解金融風險，但「十四五」時期（2021年至2025年）大陸的金融安全形勢仍然十分複雜，必須提高金融監管透明度和法治化水平，健全風險預防、預警、處置、問責制度體系，持續完善權責一致、全面覆蓋、統籌協調、有力有效的現代金融監管體系。