反制美國制裁北京頒新法 陸企若受損可求償

針對美國近年來頻頻針對中國企業和個人實施各種制裁，大陸商務部今天正式頒布《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》作為反制。中國人民大學法學院教授韓立余表示，該法的實施，表明了中國政府反對外國法律與措施不當域外適用的嚴正立場，並提供保障企業合法權益的救濟渠道，體現中國維護國際經貿秩序的責任擔當。

大陸商務部9日頒布並實施的《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》，第一條就明確表示，制定該法是為了阻斷外國法律與措施不當域外適用對中國的影響，維護大陸的國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或者其他組織的合法權益。

該法適用於外國法律與措施的域外適用違反國際法和國際關係基本準則，不當禁止或者限制中國公民、法人或者其他組織與第三國（地區）及其公民、法人或者其他組織進行正常的經貿及相關活動的情形。

在大陸商務部官網刊登的專訪中，韓立余表示，當前，外國法律與措施的不當域外適用時有發生，不斷衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制，給世界經濟復甦帶來了不利影響。大陸正是在此背景下，制定這部法律。

韓立余說，阻斷有關外國法律與措施的不當域外適用並非中國獨有，歐盟、加拿大、墨西哥、阿根廷等國家和地區先後制定了阻斷立法。這部辦法的相關制度設計與其他國家或地區的做法是一致的。

韓立余表示，該法規定了中國公民、法人或其他組織遇到禁止或限制其與第三國正常經貿活動的不當域外適用時的報告制度，同時規定了保障企業合法權益的多種救濟渠道。

韓立余指出，在應對有關外國法律與措施不當域外適用上，中國政府將給企業提供指導和服務。如果中國企業因有關外國法律與措施的不當域外適用遭受損失，可以向大陸法院尋求司法救濟。企業根據禁令沒有遵守有關外國法律與措施而遭受重大損失的，中國政府有關部門可以根據具體情況給予必要支持。

韓立余稱，需要指出的是，企業合法權益受到保護的同時，也要承擔一定的義務，如要及時報告相關情況、遵守禁令等，否則將受到相應處罰。同時，針對實踐中，中國公民、法人或其他組織遵守禁令可能存在特殊困難或面臨特殊情形的，「辦法」也規定了豁免制度，以保障企業的正當合法權益。