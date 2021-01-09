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生豬期貨掛牌 有助穩定CPI

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

醞釀近20年，大陸生豬期貨昨（8）日首度在大連商品交易所掛牌交易，是大陸期貨市場上市的第一個活體交割品種，上市首日主力合約跌逾12%。市場預期，生豬期貨有助於穩定豬肉價格，減緩「豬周期」所帶來的風險。

央視報導，分析師認為，下跌行情主要跟目前現貨市場有關，隨著生豬產能穩步恢復生產，市場預期生豬供應端增量，無疑對價格有下跌壓力。

從季節性價格走勢來說，每年1月也會對應年內生豬價格高點，在春節後市場需求逐漸下滑，價格相對走跌。

昨日上市的生豬期貨有三個合約，其中主力合約掛牌基準價為每噸人民幣3萬680元，當日交易量平穩。

路透報導，大陸生豬產業曾多次受「豬周期」困擾，因缺少有效的遠期價格指導和避險工具，養殖企業往往盲目擴產或減產。而生豬價格的大幅波動，帶動其他肉類價格和食品價格的漲跌，也成為影響CPI的最直接因素。

市場分析，生豬期貨的推出有助於穩定豬肉價格，平穩CPI的基礎。

大連商品交易所理事長冉華表示，生豬期貨上市後，通過公開交易形成的遠期價格，可以指導行業的生產和消費，行業上下游企業可以通過生豬期貨管理風險，提高行業抗風險能力。

至於生豬期貨價格能否緩解「豬周期」，佳和牧業集團董事長李鐵明分析，如果有生豬期貨，養豬企業能夠有一個預先安排，進行綜合性的考慮。

豬價 陸生 CPI

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