寧德時代旗下廠房爆炸 特斯拉面臨電池短缺風險

全球裝機量最大的動力電池業者寧德時代旗下孫公司發生廠房爆炸事故，有專家認為，可能觸發三元電池原料漲價潮。值得注意是，寧德時代是特斯拉汽車的主要電池供應商，可能間接影響寧德時代對特斯拉汽車電池的供應。

湖南邦普循環科技公司（湖南邦普）7日晚間老廠房爆炸起火，該公司是寧德時代旗下從事電池回收業務的孫公司，由寧德時代間接控股。寧德時代稱，當晚火勢已撲滅，湖南邦普正全面配合相關部門進行事故原因調查。

天眼查App顯示，湖南邦普是廣東邦普的全資子公司，寧德時代控股廣東邦普52.88%。寧德時代2019年年報顯示，報告期內，湖南邦普對寧德時代淨利影響超過10%。

公開資料顯示，湖南邦普是目前中國大陸最大的廢舊電池循環基地。年生產鎳鈷錳氫氧化物（三元前驅體）、鎳鈷錳酸鋰（三元材料）、鈷酸鋰、氯化鈷、硫酸鎳、硫酸鈷和四氧化三鈷達4,500噸。這場事故導致一人死亡，20人輕重傷，發生爆炸的老廠區現已停工。

界面新聞引述真鋰研究總裁墨柯表示，爆炸的可能是湖南邦普的前驅體老廠房，前驅體指的是三元前驅體，是以鎳鹽、鈷鹽、錳鹽為原料的三元複合正極材料前驅體產品，主要用於生產三元電池。

他指出，在湖南邦普8萬噸前驅體產能中，發生事故的老廠產能約為1.5萬噸，占比不大。此外，未來兩三個月，寧德時代可能主要生產磷酸鐵鋰電池，而不是三元電池。

墨柯判斷，即便老廠停產整頓，對寧德時代總體影響不大。但他也認為，如果官方要求所有前驅體廠進行整頓，那將對市場影響很大。此事故很大機率會觸發主管部門，在未來一段時間內突擊檢查生產安全。墨柯表示，如果大範圍整頓，早有漲價呼聲的廠商可能會借此調價，三元前驅體價格可能會大漲，寧德時代及全行業都將受到影響。

根據上海有色網的數據，目前，三元前驅體（523型）價格為每噸人民幣8.7萬至9萬元，與2020年7.1萬至7.3萬元的價格低點相比，已上漲超過兩成。

寧德時代也是特斯拉汽車在大陸的主要電池供應商。有業界人士擔憂，湖南邦普的起火爆炸，可能將間接影響寧德時代對特斯拉汽車電池的供應。