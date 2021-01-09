陸電信三強市值 跌掉1,600億

國際指數提供商MSCI明晟、富時羅素和標普道瓊指數昨（8）日宣布，因應美國投資禁令，旗下指數成分股將剔除三家中國電信運營商，禁令造成這三家電信公司的股價重挫。

路透報導，受美國政府投資禁令影響，而遭全球指數剔除的企業清單進一步擴大，迫使追蹤指數的基金被動投資者不得不出脫這些個股。

投行高盛發布報告估計，川普禁止美國投資者指稱由中國軍方持有或控制的企業，可能導致775億美元的中國離岸債券面臨受到投資限制。

中國移動、中國電信和中國聯通三家電信商擁有大量被動型投資者，指數供應商的除名公告，讓他們在香港上市的股票市值8日合計蒸發56億美元（約新台幣1,607億元）。

路透援引場外交易平台運營商OTC Market表示，由於川普政府的規定，將禁止12檔中國證券在該平台交易，進一步限制美國投資者投資中國的資產。

迄今為止，川普已將35家據信是由中國軍方擁有或控制的中國公司列入黑名單，並考慮將更多公司納入其中，包括阿里巴巴和騰訊這兩家亞洲最大企業。

報導援引富時羅素在7日聲明中表示，將從11日開始，自富時全球股票指數系列（GEIS）、富時全球中國A股包容性指數及相關指數中，剔除中國移動、中國電信和中國聯通香港。MSCI明晟稱，將從1月8日起剔除。

標普道瓊指數公司表示，將自1月12日起自各指數中移除中國移動、中國電信、中國聯通（香港），並移除中國電信和中國聯通的固定收益有價證券。

「如果你是一個被動型指數提供商，你當然要把它們剔除，」盛寶金融駐新加坡全球宏觀策略師Kay Van Petersen說，「很明顯，如果你是主動型的，而且知道指數提供商將不得不剔除它們，在某些東西被拋售的時候你就不會坐視不理。」

川普政府去年11月頒布一項行政命令，禁止美國人投資由中國軍方持有或控制的公司。

富時羅素已從其指數中剔除了另外11家中國公司，MSCI明晟剔除了九家。紐約證交所1月6日表示，將在1月11日摘牌中國三大電信公司的美國存託憑證。

中國移動8日在港股市場下跌逾4％，創2006年以來最低價；中國電信跌逾3％至12年來的低價，中國聯通下跌0.9％。從去年11月川普下達這項禁令來，這三檔股票價格都已下跌逾20％。