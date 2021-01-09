聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸電信三強市值 跌掉1,600億

經濟日報 / 大陸新聞中心／綜合報導
國際指數提供商MSCI明晟、富時羅素和標普道瓊指數，陸續將中國移動、中國電信和中國聯通（香港）的ADR除名。 （路透）
國際指數提供商MSCI明晟、富時羅素和標普道瓊指數，陸續將中國移動、中國電信和中國聯通（香港）的ADR除名。 （路透）

國際指數提供商MSCI明晟、富時羅素和標普道瓊指數昨（8）日宣布，因應美國投資禁令，旗下指數成分股將剔除三家中國電信運營商，禁令造成這三家電信公司的股價重挫。

路透報導，受美國政府投資禁令影響，而遭全球指數剔除的企業清單進一步擴大，迫使追蹤指數的基金被動投資者不得不出脫這些個股。

投行高盛發布報告估計，川普禁止美國投資者指稱由中國軍方持有或控制的企業，可能導致775億美元的中國離岸債券面臨受到投資限制。

中國移動、中國電信和中國聯通三家電信商擁有大量被動型投資者，指數供應商的除名公告，讓他們在香港上市的股票市值8日合計蒸發56億美元（約新台幣1,607億元）。  

路透援引場外交易平台運營商OTC Market表示，由於川普政府的規定，將禁止12檔中國證券在該平台交易，進一步限制美國投資者投資中國的資產。

迄今為止，川普已將35家據信是由中國軍方擁有或控制的中國公司列入黑名單，並考慮將更多公司納入其中，包括阿里巴巴和騰訊這兩家亞洲最大企業。

報導援引富時羅素在7日聲明中表示，將從11日開始，自富時全球股票指數系列（GEIS）、富時全球中國A股包容性指數及相關指數中，剔除中國移動、中國電信和中國聯通香港。MSCI明晟稱，將從1月8日起剔除。

標普道瓊指數公司表示，將自1月12日起自各指數中移除中國移動、中國電信、中國聯通（香港），並移除中國電信和中國聯通的固定收益有價證券。

「如果你是一個被動型指數提供商，你當然要把它們剔除，」盛寶金融駐新加坡全球宏觀策略師Kay Van Petersen說，「很明顯，如果你是主動型的，而且知道指數提供商將不得不剔除它們，在某些東西被拋售的時候你就不會坐視不理。」

川普政府去年11月頒布一項行政命令，禁止美國人投資由中國軍方持有或控制的公司。

富時羅素已從其指數中剔除了另外11家中國公司，MSCI明晟剔除了九家。紐約證交所1月6日表示，將在1月11日摘牌中國三大電信公司的美國存託憑證。

中國移動8日在港股市場下跌逾4％，創2006年以來最低價；中國電信跌逾3％至12年來的低價，中國聯通下跌0.9％。從去年11月川普下達這項禁令來，這三檔股票價格都已下跌逾20％。

川普 國軍 香港

延伸閱讀

臉書、推特禁言川普 大陸網友：不妨用TikTok

川普帳號該不該刪？這筆爛帳臉書、推特該好好算了

川粉闖國會犯眾怒 川普政府官員請辭潮似擴大

美媒：美國會遭攻佔 心腹密議「拔川」可能性

相關新聞

陸電信三強市值 跌掉1,600億

國際指數提供商MSCI明晟、富時羅素和標普道瓊指數昨（8）日宣布，因應美國投資禁令，旗下指數成分股將剔除三家中國電信運營...

又一家互聯網聯手汽車公司？ 傳百度攜手吉利打造電動汽車

路透援引知情人士稱，百度計畫組建一家生產智慧電動汽車的公司，生產將在吉利汽車旗下的工廠進行，百度將擁有多數股權和絕對投票...

寧德時代旗下廠房爆炸 特斯拉面臨電池短缺風險

全球裝機量最大的動力電池業者寧德時代旗下孫公司發生廠房爆炸事故，有專家認為，可能觸發三元電池原料漲價潮。值得注意是，寧德...

榮耀新機將搭載聯發科晶片

去年脫離華為後，大陸手機品牌榮耀昨（8）日首度宣布將於18日推出新手機榮耀V40，或將搭載聯發科天璣1000+處理器，雙...

生豬期貨掛牌 有助穩定CPI

醞釀近20年，大陸生豬期貨昨（8）日首度在大連商品交易所掛牌交易，是大陸期貨市場上市的第一個活體交割品種，上市首日主力合...

百度攜吉利 攻智慧車

路透引述兩名知情人士報導，中國大陸網路巨頭百度計劃與吉利汽車成立一家新公司，以推出智慧電動車，顯示百度在核心業務放緩之際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。