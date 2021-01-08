中國科學院預測 今年大陸GDP增速約8.5%

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

中國科學院預測科學研究中心昨（8）日預計，今年大陸GDP增速為8.5%左右，且呈現前高後低趨勢，第1季為16.3%左右，第2、第3季分別為7.3%和6.3%左右，第4季為5.9%左右。

澎湃新聞報導，中科院預計，今年第一產業增加值增速為3.2%，第二產業增速為9.5%，第三產業增速為8.4%。

中國科學院預測科學研究中心副主任楊翠紅表示，從國際經驗來看，隨著人均GDP提高，經濟增速將呈現下降趨勢。中長期來看，大陸經濟增速將呈波浪形下降趨勢。

在消費方面，楊翠紅表示，2020年最終消費拉低GDP增長2.5個百分點，但第3季拉高GDP增長1.7個百分點，消費支出總體下降，但居民消費意願隨季度增強。該中心預計，今年最終消費將出現恢復性增長，年增速在10.7%至11.7%之間，成為拉動經濟增長的主要動力。

楊翠紅表示，今年數位經濟將快速發展，減稅降費持續推進，年輕人的消費意願增強，女性消費市場、母嬰市場規模也會不斷擴大。

預測數據顯示，今年消費、投資和淨出口對GDP增速的拉動分別為4.9、3.3和0.3個百分點。該中心預計，今年固定資產投資增速將繼續加快，全年增速為7%左右。

此外，該中新預計今年大陸進出口總額約為4.9兆美元，年增約5.7%；其中，出口總額約為2.7兆美元，年增約6.2%，進口總額約為2.2兆美元，年增約4.9%；貿易順差約為5,766億美元。

房地產方面，該中心預計今年大陸全國商品房平均銷售價格將保持平穩，商品房銷售面積增速和房屋新開工面積增速均比2020年有所回升。

房地產 GDP

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