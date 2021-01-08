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又一家互聯網聯手汽車公司？ 傳百度攜手吉利打造電動汽車

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
百度計畫組建生產電動車公司，將利用吉利汽車的設施生產。（彭博資訊）
百度計畫組建生產電動車公司，將利用吉利汽車的設施生產。（彭博資訊）

路透援引知情人士稱，百度計畫組建一家生產智慧電動汽車的公司，生產將在吉利汽車旗下的工廠進行，百度將擁有多數股權和絕對投票權，吉利持有少數股權。

對此消息，百度、吉利汽車均表示不予置評。

消息人士稱，這家新公司將利用百度公司提供的車載軟體和吉利汽車的工程技術，改造吉利汽車現有的一些汽車生產設施來生產這些汽車。

其實早在去年12月，百度就傳出正在與吉利汽車在內數家車企進行初步接洽，商談組建電動汽車合資企業事宜。當時，百度回應也表示，對市場傳聞不做評論。

互聯網公司與車企聯手已成為市場趨勢。去年11月，上汽集團宣布聯合浦東新區、阿里巴巴共同打造高端智慧純電智己汽車；同月，滴滴推出與比亞迪合作的首款定制網約車D1。在傳出組建智慧電動汽車公司之前，百度去年9月曾投資威馬汽車。

第一財經引述知情人士表示，吉利控股集團創辦人兼董事長李書福與百度董事長李彥宏私交甚好。在2019年的百度AI開發者大會上，李書福親自到現場為百度Apollo站台，二人共同宣布就智慧網聯、智慧駕駛等AI技術在汽車、出行領域展開全面戰略合作。

兩家公司除了業務合作外，也有資本合作。去年10月，百度參與億咖通科技的A輪融資，該公司是吉利控股集團投資、獨立營運的汽車智慧化科技公司。

對於造車，李彥宏之前的說法是百度不會自己造車，不會自己去開生產線、設計發動機、研究流體力學或工業設計，而是只做最擅長的自動駕駛技術研發，並且開放出來，和所有對無人車有興趣、有想法、有能力的企業一起來做。

艾媒諮詢CEO張毅認為，對於包括吉利等在內的傳統車企而言，蔚來、小鵬等一批造車新勢力對人才不斷挖角，同時在互聯網玩法，以及在資本市場的表現已經超越不少傳統車企，對傳統車企而言需要做出改變。

對百度而言，在移動互聯網發展中一度遇到挑戰，但是合作造車也有優勢，如果兩方結合，或將帶來更大的市場想像空間。

百度 電動汽車

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