消失約兩個月...馬雲在哪兒？陸官媒「一句話」不說清

中國富商、阿里巴巴集團創始人馬雲從公眾視野消失已經持續了大約兩個月。有關其目前處境的猜測不斷發酵。英國《金融時報》1月8日援引知情人士最新發文稱，中國政府已經下令各大媒體不要報導有關阿里巴巴接受反壟斷調查的消息。該報分析稱，這表明馬雲的問題已經成為中國國家政治敏感的問題。

而根據包括網路媒體平台「中國數字時代」披露的消息，中國宣傳機構有可能已經向各大媒體下達了禁令。一份流傳於網路，公開日期為2020年12月24日的禁令文件復本顯示，中國市場監管總局已經對阿里巴巴涉嫌壟斷展開立案調查。宣傳機構要求各大媒體在報導中應「嚴格使用新華社稿，不做內容上改動，未有統一安排不要做任何延伸閱讀。」此外，人民日報於同一天推出了引導文章，中共宣傳機構要求「各媒體在首頁首屏顯著位置推送」。而且「如涉及到企業發布與官方立場主張相違背的信息」。各大中國媒體必須做到：不報導，不轉載，不援引境外媒體消息。

新聞越短，事情越大

12月24日，中國官媒「新華社」只用一句話報導了中國當局對阿裡裡巴巴集團採取措施的消息。原文為：「近日，市場監管總局根據舉報，依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施『二選一』等涉嫌壟斷行為立案調查。」對此，有中國網友評論稱：「新聞越短，事情越大」。

也確實在同一天，中國另一大官媒《人民日報》發表了題為「加強反壟斷監管是為了更好發展」的評論文章，指出根據「根據舉報」，在「前期核查研究」的基礎上，對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。這是「我國在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要舉措，有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康發展。」文章特別指出：近期召開的中央政治局會議和中央經濟工作會議均明確要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，「得到社會熱烈反響和廣泛支持。」因此評論總結稱：「反壟斷已成為關係全局的緊迫議題。」

薄熙來案的影子？

縱覽12月24日網傳報導禁令發布後的中國各大媒體，確實很難找到主體報道馬雲失蹤以及與其接受調查情況相關的專題報導。通過百度搜索，大部分與關鍵詞「馬雲」有關的新聞資訊搜索結果均來自網路自媒體，並非來自官方或正規媒體。在美國加州大學伯克利分校信息學院的研究學者蕭強看來，最新媒體報導禁令的措辭是「嚴厲而不尋常」的，他在接受《金融時報》採訪時指出，禁令的措辭與「重大政治事件」的報導措辭非常相似，比如當時對薄熙來案的定性報導。

蕭強認為，馬雲旗下企業和中國一些最強大的政治家族直接相關，這次他遇到的麻煩可能是有很高的政治背景。「不僅僅是因為他的某一次演講可能觸動了習近平或者其它黨內官員的神經」。

大到不能倒？

原定於2020年11月5日於上海和香港同步上市的螞蟻集團，在正式上市的兩天前被上海證券交易所暫停了股票上市，此前馬雲等人被中國四大機構聯合約談，引起大量討論與猜測。一周前（10月25日），馬雲在外灘金融峰會上發表演講，公開評論中國金融體系稱：「中國金融沒有系統性風險，因為沒有系統。」、「今天的銀行延續的還是當鋪思想，抵押和擔保就是當鋪。」、「巴塞爾協議比較像一個老年人俱樂部。」、「今天是這個不許那個不許的文件太多。」

如今《金融時報》援引知情人士報導稱，中國國家最高領導人習近平直接參與了叫停螞蟻集團上市的過程。上市叫停後，阿里巴巴集團在美國上市的股票價格大幅下跌，從10月26日300多美金的水平實現超過30%的跌幅。如今（1月8日）的股價約為226美金。一位在中國官方媒體就職的工作人員向《金融時報》表示：「我認為政府在某種程度上仍然懼怕阿里巴巴……政府感覺受到了挑戰」。持這種觀點的人在中國有一定數量。另一位曾在官方媒體領導層就職的智庫負責人認為：馬雲旗下各大企業的觸角已經涉及到了中國普通老百姓生活的方方面面，已經到了「大到不能倒」的地步。

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