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馬雲到哪去？ 英媒曝陸下令不准媒體報導

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
阿里巴巴創辦人馬雲。美聯社
阿里巴巴創辦人馬雲。美聯社

消息指出，大陸官方要求媒體對阿里巴巴創辦人馬雲的報導要嚴格遵守官方口徑，未經允許不得評論與引述外國媒體報導。

據英國金融時報今日報導，兩名消息人士指出，媒體被要求必須「正確引用」官方對這起反壟斷調查的口徑，且未經允許，不得更改或增加其他的評論。該份下達的文件指出，「若任何公司的聲明反對官方立場，則不能刊登、不能轉載。亦不能引述外國媒體報導」。

馬雲上次公開露面是在去年10月底參加在上海舉辦的「外灘金融論壇」，當時他在演說中批評大陸的金融監管政策，管得太多、監的能力又不足。大陸國家副主席王岐山在同一場論壇中則強調金融監管的重要性。

在馬雲演講過後不久，阿里巴巴旗下的金融科技部門螞蟻集團首次公開發行（IPO）就在去年11月初被迫暫停。去年底，中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門聯合再度約談螞蟻集團。

馬雲近兩個多月來不僅未公開露面，也沒有更新在社交媒體上的訊息，多家外媒指稱他「下落不明」，承受巨大壓力，大陸民眾對馬雲的看法也在官方輿論引導下轉為負面。

中國人民銀行 上海 馬雲 阿里巴巴

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