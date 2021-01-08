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吸引原地過年 浙江省出招籲企業發「留崗紅包」
農曆春節將至，大陸因出現本土疫情，多省市呼籲外地務工者原地過節。其中，浙江省出奇招，發布通知鼓勵企業發放「留崗紅包」，要外地員工盡量留在當地過年，降低疫情風險。
據浙江日報報導，浙江省的通知指出，鼓勵外地員工原地過年，需要更多「暖心」措施，例如企業發放「留崗紅包」、改善就餐條件、安排文化旅遊等活動，吸引外地員工盡量留在當地過年，有條件的地區可給予適當補助。
通知特別提到，「鼓勵企業盡可能將原籍在中高風險地區的員工留在本地」。對需返鄉過年的外地員工，則要引導企業錯峰放假，儘量減少出行壓力，降低疫情防控風險。
此前北京市官方率先呼籲公務員、國企員工與市民在北京過年。之後響應的省區持續擴大，貴州、湖北、浙江、陝西等省及一些地級市政府，也大力呼籲原地過年。
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