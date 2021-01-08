大陸新冠疫苗施打已逾400萬劑 尚無不良反應

大陸已全面開打新冠肺炎疫苗，當中的主要疫苗供應商為國藥集團中國生物的新冠病毒滅活疫苗。國藥中生宣布已在中國大陸、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）、巴林獲批註冊上市，在中國、阿聯酋、巴林、埃及獲批緊急使用。

國藥中生表示，截至2021年1月4日，大陸國內緊急使用已接種國藥集團中國生物新冠滅活疫苗400多萬劑次，中國生物已合計發運疫苗用於大陸國內緊急使用1,000多萬劑。國藥集團新冠疫苗目前正在大規模緊急使用中，未接到嚴重不良反應報告。

在大陸緊急接種疫苗後已赴海外7.2萬人，共去往156個國家和地區，特別是其中赴疫情高風險國家的外交人員、駐國際組織代表、中資企業員工等，雖然與當地感染者有密切接觸，但均未感染發病。新冠滅活疫苗的安全性、有效性得到進一步驗證。