人民幣升勢猛 創二年半新高

人民幣兌美元在岸人民幣即期收盤6.4567續創近31個月新高，升值48基點，路透引述交易員稱，大陸官方持續釋出「慢升」信號，短期人民幣做多意願有所減弱。

瑞銀預測，今年底人民幣兌美元為6.4，但如果美元貶值幅度超出預期，則年中有可能升至6.2。

人民幣兌美元中間價昨小幅貶值4個基點，結束兩連升，報6.4608。

市場人士普遍預期，大陸官方在意的是幅度和速度，不會逆轉升值趨勢。但短期人民幣可能需要一段時間盤整和消化。

中國人民大學國際貨幣研究所副所長涂永紅在大陸經濟日報發表的「人民幣匯率不宜過快上升」文章指出，近期人民幣升值並非都是實體經濟外匯供求的反映，其中有相當一部分是短期避險情緒作用的結果。由於避險資金來去匆匆，而且規模較大，羊群效應明顯，容易引發人民幣匯率的大幅波動。

2021年開年至今，人民幣漲勢迅猛，中國人民銀行在2021年工作會議提出，加強宏觀審慎管理，引導市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。國家外匯局也強調，打擊外匯投機行為，加強市場預期管理和宏觀審慎管理，避免外匯市場無序波動。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤撰寫的報告指出，大陸預期會有巨額的貿易順差、A股被納入更多的國際指數將促進更多資金流入、中國大陸較高的利差，都是支撐人民幣的因素。

瑞銀在報告中指出，隨著中美關係的穩定及持續的海外資金流入，將推動人民幣繼續走強，預測今年末人民幣兌美元為6.4，但如美元貶值幅度超出預期，則年中有可能升至6.2，並可能在較大範圍內波動，這將取決於美元交叉匯率和疫情的發展。

中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，在外匯供大於求，本幣看來升值壓力情況下，如果不喜匯率過於波動，外匯政策無外乎是增加外匯儲備、擴大資本流出，或是限制資本流入，這些工具同樣各有利弊，政策選擇其實就是目標的取捨，預計今年很大機率是增加匯率彈性+擴大資本流出+調控資本流入的外匯政策組合。