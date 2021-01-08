上海台商接種新冠疫苗

上海市陸續對重點人員接種新冠疫苗，尤其台商較多的醫療及餐飲業已有多位台商先施打疫苗，一位餐飲業台商表示，已經自費自願在1月初接種疫苗，再隔14天準備接種第二劑疫苗。

上海台協發言人、常務副會長李崇章表示，上海市政府先前公布第一批可以接種新冠疫苗的行業，包括海關、醫療、物流等重點人員，其中醫療行業比較多的台灣人，都已經開始陸續接種疫苗。

吳記鮮定味老闆沈宗隆表示，他和員工都會去施打大陸國產新冠疫苗，「不管你是大陸人還是台灣人，其實這次上海是針對行業別，決定施打新冠疫苗先後順序，而且大陸的外交人員、醫護人員都打了，還有什麼好怕的？」

沈宗隆指出，是在去年底接獲市場監督管理局通知，他已經統計好人數報給市監局並匯完款，「市監局也要造冊統計跟安排時間，看能否在1月中下旬排上，施打新冠疫苗。」

另一名從事日式料理、要在17日接種第2劑新冠疫苗的台商表示，是在去年12月22日接獲通知，統計店裡自費、自願施打疫苗的人數，並於12月25日透過銀行轉帳，繳交每人人民幣406元（新台幣1,786元）共兩劑的費用，「12月27日接到通知，要我們在今年1月3日接種第一劑，然後過了14天後再施打第二劑。」

這名台商指出，包括他在內，還有廚師長、店長共三人已經打好第一劑新冠疫「當天要施打疫苗的人集合在體育館裡，整個接種流程很快，只花十分鐘就打好了，打完在現場留置觀察30分鐘，看沒有不良反應就可以回家了。」

不過，有上海台幹表示，已經問遍了公司住家附近，所有公私立醫院、街道社區衛生服務中心，看台灣人是否可以施打新冠疫苗，「結果發現很多地方，就算是自己想去登記，也沒有地方登記，因為並沒有開放給一般上海市民，甚至沒有開放給台胞去施打疫苗，所以無從登記。」

上海台協副會長蔡世明表示，台協有接到不少會員詢問，「但會員態度大部分都是在觀望中，若施打疫苗後可以採認，或縮短隔離期間，相信願意接種的人一定會大增。」