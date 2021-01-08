阿里、騰訊恐列美投資黑名單

知情人士透露，美國高層官員正在討論是否禁止投資阿里巴巴和騰訊，擴增華爾街「投資黑名單」上的企業數量。外界預估，此舉恐引發美中關係緊張加劇。

阿里巴巴港股昨（7）日下跌3.9%，總市值跌破港幣4.8兆元；騰訊下跌4.6%、京東下跌3.8%。

華爾街日報、路透及彭博資訊的重要媒體都報導，美國國務院、國防部和財政部都參與討論這個構想，討論重點聚焦於此舉對資本市場可能造成的影響有多大。阿里巴巴和騰訊均為中國最有價值公司之一，美國投資人廣泛持有其股票。

不過，知情人士也說，這項計畫仍在審議中，可能不會推行。川普政府任內最後幾個月加大力度將美國資金抽離中國公司，於總統當選人拜登上台之際升高經濟緊張態勢。倉促的決定有時會引發市場混亂，導致價格動盪，例如紐約證券交易所本周兩度轉變有關中國三大電信公司摘牌與否的決定。

川普去年11月以國安為由簽署行政命令，要求投資人從與中國軍方有關的中國公司撤資。周二，川普又簽一紙命令，禁止與包括螞蟻集團旗下支付寶和騰訊數位錢包在內八款中國應用程式進行交易。這項政策生效後是否執行，有待拜登決定。

大陸外交部發言人華春瑩昨天在例行記者會上表示，美方行為是在自由市場經濟和公平競爭問題上採取赤裸裸的雙重標準，非常虛偽。

華春瑩說，這再次表明美方是如何泛化國家安全概念，將經貿問題政治化和意識形態化，濫用國家力量，無理打壓中國企業。

她重申，美方有關做法違反國際經貿規則，背離公平競爭原則，破壞正常市場秩序，損害中國企業合法權益，傷害包括美國用戶在內的廣大消費者利益，必將削弱全球投資者對美國營商環境的信心，最終損害的是美國自己的國家利益、國家信譽和國家形象。中方將採取必要措施堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決支持中國企業依法維護自身權益。

針對紐約證券交易所再次表示將對三家中國電信企業股票下市，華春瑩回應稱，很多國際媒體都注意到了紐交所的朝令夕改。