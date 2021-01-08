晶片產業鏈掀起漲價潮

大陸8吋晶圓廠產能緊張，引發電源管理IC、功率半導體等供不應求，近期掀漲價潮，大陸晶片封測廠、汽車電子企業、晶片設計公司調漲，漲幅10%至30%不等，產業鏈連鎖反應加劇，下游終端壓力大。

至於晶片漲價潮將持續到何時？市場預期，上半年將繼續看漲，下半年供需才會逐漸走向平衡。

澎湃新聞報導，大陸晶圓代工龍頭中芯國際表示，因市場火熱和產能限制，2020年下旬，8吋晶圓產品面臨較大的代工短缺，部分產品延期交貨三至四個月，訂單甚至安排到2021年下半年。

大陸最大的功率半導體企業華潤微電子6日通知，今年將對公司產品價格調整幅度，視品種而定。市場認為，華潤微漲價可能引發功率半導體產品新一輪漲價行情。

除了華潤微外，匯頂科技、士蘭微、富滿電子等半導體企業近期均發布漲價通知，最高漲30%，平均漲約10%至20%。

分析稱，本輪晶片漲價潮是因上游原材料價格上漲、產能緊張、供不應求所致，漲價是企業反映成本壓力。

匯頂科技發函給代理商及客戶稱，今年元旦起，將對GT9系列觸控晶片價格上調30%，之前公司收到但未交付的訂單也會價格變更。因市場劇烈變化，晶圓廠及封測廠等上游供應商價格大幅度持續上漲，導致公司產品成本不斷增加。

此外，杭州士蘭微電子於去年12月初公告，2020年12月9日起，公司SGT MOS產品的價格漲20%。隨後，富滿電子也跟進調漲10%。