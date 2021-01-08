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芯恩董事長張汝京 堅持走全球化之路
芯恩積體電路董事長張汝京去年底在一場論壇上曾表示，大陸半導體產業要堅定不移地走全球化之路，以產品為中心重新布局五大板塊，強化研發投入，創新積體電路人才培養機制，補足人才短缺，尊重產業發展規律、集中精力共同促進產業長足穩定發展。
同花順財經報導，張汝京指出，目前大陸半導體產業鏈各環節增長飛快，晶片設計、製造、裝備材料等行業持續發展，中低階晶片競爭能力長足提升、半導體投資形成長效機制等利多情況前所未有。
張汝京在台灣曾經成立世大半導體， 2000年被台積電併購後，他帶領百餘名的工程師前往上海，創立中芯國際。
不過，台積電也因此控告中芯侵犯專利權與洩漏商業機密，2009年底，台積電勝訴，中芯判賠2億美元及中芯10%股權，時任中芯國際總裁的張汝京被迫下台。
21世紀經濟報導，關於張汝京的離開，有業內人士分析敗訴只是導火線，為打造全產業鏈，張汝京曾在大陸多處投資，引起董事會不滿，認為過度側重產能擴張。
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