永福鎮產茶 打造「大陸阿里山」

作為兩岸交流合作的前沿，大陸福建省多地規劃建設「台灣小鎮」。如今，在平潭澳前台灣小鎮、漳州台商投資區台灣小鎮之外，龍岩漳平的永福台灣小鎮也在推進建設中。

中新社報導，永福鎮位於漳平台灣農民創業園核心區，是大陸面積最大的台灣高山烏龍茶生產基地，被台商台農稱為「大陸阿里山」。

作為踏上永福的第一個台灣茶農，謝東慶對漳平台灣農民創業園的高山茶品牌建設之路歷歷在目。謝東慶的茶園從最初的350畝擴大到如今的1800畝，每季產出的茶葉都經過SGS國際檢測，安檢均達出口歐盟標準。他的茶園被認定為海峽兩岸茶業合作重點示範基地。

謝東慶的成功，帶動愈來愈多的台商台農跨越海峽來到漳平創業發展。目前，漳平台灣農民創業園已有高山茶台企48家、台農600多人入駐，種植高山茶5萬多畝，年產茶1600多噸，實現產值7億多元人民幣，成為台商個體在大陸投資最密集的區域。

謝東慶的茶園也做出了特色：從台灣陸續引進富士櫻、吉野櫻、山櫻、台灣櫻、八重櫻、緋寒櫻等到茶園套種，成功打造了一個台品櫻花茶園。藉助櫻花品牌，漳平台灣農民創業園積極推進櫻花茶園改造提升及台灣風情街建設，吸引台灣青年來創業就業，讓永福台灣小鎮的台灣元素更豐富、台灣特色更鮮明。

在台灣青年就業創業方面，漳平台灣農民創業園持續發力，打造海峽兩岸青年就業創業基地，為台灣青年創業、就業、生活等提供更多便利，推動台灣青年在園區的創業發展蓬勃興起。

如今，「台二代」「台三代」紛紛接棒漳平台灣農民創業園事業。他們在父輩創業的基礎上，圍繞「互聯網+茶」、文化創意、民宿建設、茶文化交流等方面積極探索實踐，成為園區發展的生力軍。