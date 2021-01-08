最新市域列車5G通信 車窗可上網

中國大陸新一代市域A型列車7日在成都下線，該列車時速可達160公里，是目前中國大陸「跑」得最快、也是中國大陸首列基於5G車車通信實現全自動駕駛的市域A型列車。

中新社報導，此次下線的新一代市域A型列車不同於普通軌道列車，該車車廂寬敞，環境舒適，車廂玻璃有的可用手點擊上網，有的可調節明暗度。

與傳統市域列車「垂直橫斷面」式的車頭相比，新一代列車車頭外觀酷似「子彈頭」。「這是為了減少空氣阻力，實現160公里的時速。」中車成都機車車輛有限公司技術部工程師王川說。

工作人員演示5G車車通信實現上網、明暗度調節的部分車窗玻璃。（中新社）

除了速度提升，新一代列車實現直接「對話」，省去過去信號傳遞中的地面調度環節。「列車採用5G通信技術，實現車輛與車輛間信號傳輸，實現車輛無人駕駛，5G技術傳輸速度更快，傳遞流量更大，減少地面設備投入，運營成本更低。」中車成都機車車輛有限公司西南研發中心產品工程部部長萬里稱。

在安全性方面，該列車碰撞性能由25公里/小時提升為36公里/小時，採用內外網分離的信息安全、主動障礙物檢測和滿足EN45545的防火設計等技術。設計人員還根據160公里時速強化列車車身，補強列車底面受力點。通過5G技術，車輛還能實時感知彼此間隔距離，自動調節運行速度。

該列車計畫在成都地鐵第四期規劃投入使用，還將在成渝地區雙城經濟圈乃至全大陸推廣。

此外，「2025智慧型全自動行車試驗平台」當日宣布正式投用，該平台是中國大陸首個基於真車實線的綜合軌道交通裝備智能試驗基地，可為全自動駕駛技術、列車及裝備提供試驗驗證和檢測服務。