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房企新年發債 3天融資270億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2021年開年不久，大陸房企開始「搶跑式」密集發債。圖為福州市一處新建商品住宅售屋現場。（中新社）
2021年開年不久，大陸房企開始「搶跑式」密集發債。圖為福州市一處新建商品住宅售屋現場。（中新社）

2021年開年不久，中國大陸房企開始「搶跑式」密集發債，境外發債「井噴」。

中新社報導，旭輝控股6日公告稱，擬發行4.19億美元優先票據，該票據將於2027年到期，票面利率4.375%。同日，碧桂園發布告稱，擬發行兩筆合計12億美元優先票據，最高利率為3.3%。此外，還有世茂集團、正榮地產、路勁地產、陽光城、藍光發展、禹州集團、中梁控股等多家企業開年發布融資計畫。

根據貝殼研究院統計，（按發行日）大陸房企2021年1月4日-6日境內外發債規模約合270億元人民幣，同比增長233%。其中境外債發行金額約28.5億美元，而2020年同期境外發債僅1億美元。2021年開年的前三個工作日，大陸房企境內債發行規模約85億元人民幣，同比增長15%。

貝殼研究院高級分析師潘浩表示，歷年首月均為房企債券融資高峰，其中2020年首月發債規模為全年峰值，因此2021年首月債市火熱符合傳統預期。

潘浩說，2021年大陸房企融資新規與銀行金融機構的集中度管理均處於過渡期中，金融監管更趨嚴格，房企對金融環境預期緊張，故而將會加快新年發債節奏，「搶跑」債市。

中原地產首席分析師張大偉也指出，2021年伊始，大陸房企美元融資已超過45億美元，且大部分企業美元融資的成本創下新低。他認為，房企搶著融資的主要原因是避免後續可能的政策緊縮。目前，各大企業融資成本較低，有利於置換過去相對高成本的融資。

人民幣 債市

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