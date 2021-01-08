廣州人才落戶+換房 二手房搶手

廣州二手房市場快速升溫，以珠江新城為代表的部分樓盤價格出現攀升，且業主的議價空間收窄。廣州市住房和城鄉建設局表示，近期該局開展房地產市場秩序專項整治行動，嚴厲打擊哄抬房價等違法違規行為。

中新社報導，過去一年來，廣州二手房市場有所回暖，房價環比漲幅多次領跑全大陸。大陸國家統計局最新數據顯示，2020年11月，中國大陸70個大中城市中，廣州二手房價漲幅居第一，新房價格漲幅第二。

中國城市房地產研究院院長謝逸楓受訪指出，廣州二手房之所以搶手，主要是因為中心城區的一手房資源比較緊缺，二手房相對較多，且廣州二手房配套更加成熟，價格也更便宜。

中原地產首席分析師張大偉認為，廣州、深圳等城市房價漲幅處於前列，核心原因還是粵港澳大灣區的經濟恢復相對較好，投資屬性相對較高，而執行各地落地的調控政策力度還未抑制住市場升溫，區域內板塊輪動。

近年來，廣州降低人才落戶門檻，也給樓市加溫。2020年12月25日，廣州市人力資源和社會保障局發布通知，畢業院校為國家公布的世界一流大學建設高校或世界一流學科建設高校全日制本科及以上學歷的青年人才在引進單位參加社會保險即可入戶。

謝逸楓指出，廣州引進的人才消化掉一部分新房，另外，廣州的換房需求也很旺盛，這些因素均導致廣州二手房市場升溫。

值得一提的是，中原地產數據顯示，截至2020年12月7日，大陸已有11個城市賣地破千億元（人民幣，下同），上海、杭州、廣州賣地收入分別超過2000億元。

「廣州去年土地出讓面積創新高，2021年廣州房價漲幅可能有所回落，因為大量商品房開始上市了，會把均價進一步拉低。」謝逸楓說。

近日，有自媒體將部分小區業主群聊天記錄上傳到網上，顯示有「集體漲價」的嫌疑。對此，廣州住建部門呼籲，對近期出現的房地產市場有關炒作報導，要理性研判，防止被誤導。