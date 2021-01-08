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大陸星地量子通信網 跨越4600公里

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中國科學技術大學潘建偉院士團隊利用全球首顆量子科學實驗衛星「墨子號」，實現基於糾纏的無中繼千公里級量子保密通信。圖為示意圖。（中新社）
中國科學技術大學潘建偉院士團隊利用全球首顆量子科學實驗衛星「墨子號」，實現基於糾纏的無中繼千公里級量子保密通信。圖為示意圖。（中新社）

中國科學技術大學7日宣布，中國大陸科研團隊成功實現了跨越4600公里的星地量子密鑰分發，標誌著中國大陸已構建出天地一體化廣域量子通信網雛形。該成果已在英國「自然」雜誌上刊發。

新華社報導，中國科學技術大學等機構構建了全球首個星地量子通信網。經過兩年多穩定性、安全性測試，實現了跨越4600公里的多用戶量子密鑰分發。

「要實現廣域量子通信，存在光子損耗、退相幹等一系列技術難題，比如光子數在光纖裡每傳輸約15公里就會損失一半，200公里後只剩萬分之一。」中國科學技術大學教授潘建偉說，科研團隊在光學系統等方面發展了多項先進技術，化解了這些難題。

潘建偉介紹，「自然」雜誌審稿人評價稱，這是地球上最大、最先進的量子密鑰分發網絡，是量子通信「巨大的工程性成就」。

整個網絡覆蓋中國大陸四省三市32個節點，包括北京、濟南、合肥和上海4個量子城域網，通過兩個衛星地面站與「墨子號」相連，總距離4600公里，目前已接入金融、電力、政務等行業的150多家用戶。

量子通信是量子科技三大方向之一。2016年，大陸成功發射全球首顆量子科學實驗衛星「墨子號」；2017年，建成世界首條量子保密通信幹線「京滬幹線」。

北京

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