外資流入大陸債市 今年估達1.5兆

渣打銀行環球研究部7日發布「中國利率市場-2021年展望」報告預測，在諸多積極因素推動下，外資流入中國大陸債市的規模在2020年達到約1兆元（人民幣，下同）後，在2021年或將增加至1.3兆至1.5兆元，創歷史新高。

中新社報導，2021年底外資持有中國大陸在岸債券總規模，或由2020年11月底的3.1兆元升至4.5兆到4.7兆元之間。據渣打估測，2021年外資持有中國大陸國債的份額或由2020年的9%升至約12%。

據渣打分析，人民幣債券全球資產配置占比顯著低於中國大陸GDP的全球份額和中國大陸出口的全球份額。目前人民幣資產在全球官方外匯儲備配置中的佔比僅略高於2%，大幅度低於其他特別提款權貨幣占比，同時低於特別提款權籃子中人民幣權重10.92%。因此，中國大陸債券全球資產配置的結構性流入才剛起步。

2020年彭博-巴克萊全球綜指指數（GlobalAgg）和摩根大通全球新興市場多元化指數（GBI-EM）完成中國大陸債券納入，富時世界國債指數（WGBI）或將在2021年成為最後一個納入中國大陸債市的全球三大主流債券指數。一些專門投資中國大陸債券的基金也開始陸續成立並迅速增大。

最主要的是，相較於目前全球債券市場平均收益率低於0.3%，中國大陸國債平均收益率仍高於3%，估值較具吸引力。「以上都是2021年外資加速流入中國債市的驅動因素」，渣打稱。