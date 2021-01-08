大陸外貿逆轉 紡織業意外回暖

大陸外貿形勢在半年內發生逆轉，據「中國新聞周刊」最新一期報導，大陸外貿順差創下有記錄以來的最高值，在2020年11月超過754億美元，當月出口增速為21.1％，5月時，這一數據尚為負數。

伴隨著勞動力成本上漲、中美貿易戰等因素，一些紡織品外貿訂單本已從中國大陸流出。然而從2020年5月開始，大陸紡織業外貿卻出現「意外」回暖。

「受疫情影響，三四月幾乎沒有出貨，但從5月開始一直非常忙碌，全年的業績比2019年要好。」義烏一家採購代理公司負責人表示。其實在2020年4月大陸紡織品出口同比增速便已轉正，5月單月出口量超過200億美元，同比增長高達77.3％。

「2020年上半年紡織品出口主要是口罩在拉動。」前述紡織企業外貿部門負責人稱，下半年紡織業外貿回暖則是傳統紡織品出口回升所致。

下半年激增的外貿訂單從何而來？「我們現在主要是一些老客戶將之前轉移到印度的訂單，重新交給我們。」在孚日集團董事、家紡三公司總經理王啟軍的印象中，七、八月時訂單便開始回流，10月回流的趨則更加明顯。

「出口增長主要來自美國市場需求增多。」一位紡織行業業內人士分析說，「美國消費者在2020年下半年報復性消費，而且因為出門變少，家用紡織品的需求量有所增多」。

孚日集團董事、副總經理于從海表示，來自美國的耶誕季訂單約增長20％左右。然而訂單回流與海外需求反彈催生的出口訂單增長，卻帶來苦澀的結果，「大家都忙得不可開交，但最後沒賺到錢」，于從海說。

受疫情影響，「很多航線原來明明是三條船在跑，現在就只剩下一條船。」一位貨代公司人士表示。一位家紡企業物流部門負責人回憶說，「以前到美國是2000多美元一櫃，現在漲到6000多美元，而且還要繼續上漲。」尚未恢復的運力無法承擔已反彈至正常水平的出口，導致海運集裝箱周轉變慢，海運費用水漲船高。