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大陸外匯存底增加380億美元
中國人民銀行官網披露，截至2020年12月底，大陸外匯存底為3兆2,165.22億美元，比11月增加380.32億美元。
大陸國家外匯管理發言人王春英解讀稱，大陸外匯市場運行總體穩定，市場交易理性有序。國際金融市場上，受新冠肺炎疫苗進展、主要國家貨幣及財政政策等影響，美元指數下跌，非美元貨幣及主要國家資產價格均有上漲。
她指出，外匯存底以美元為計價貨幣，非美元貨幣折算成美元後金額增加，加上資產價格上漲等因素共同作用，12月外匯存底規模上升。
王春英指出，展望未來，世界經濟形勢複雜嚴峻，疫情衝擊導致的衍生風險不容忽視，國際金融市場仍存在較多不確定因素。但大陸外匯市場有條件繼續保持平穩、均衡運行，外匯存底規模也將總體穩定。
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