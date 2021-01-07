渣打：今年外資流入大陸債市規模有望創歷史新高

渣打銀行環球研究部7日發布《中國利率市場2021年展望》報告預測，在諸多積極因素推動下，外資流入大陸債市的規模在2020年達人民幣1兆元後，2021年可能將增加至1.3兆至1.5兆元，創歷史新高。

渣打估計，2021年底外資持有大陸在岸債券總規模，可能由2020年11月底的人民幣3.1兆元升至4.5兆到4.7兆元之間。2021年外資持有大陸國債的比例或由2020年的9%升至約12%。

渣打分析，人民幣債券全球資產配置占比，顯著低於中國大陸GDP的全球占比和大陸出口的全球占比。目前人民幣資產在全球官方外匯儲備配置中的占比，僅略高於2%，大幅度低於其他特別提款權貨幣占比，同時低於特別提款權籃子中人民幣權重10.92%。因此，大陸債券全球資產配置的結構性流入才剛起步。

渣打指出，目前大陸境內債券市場是全球唯一同時具備以下優勢的債券市場：收益率可觀、匯市前景積極、境內市場具備的深度和廣度，足以應對主要發達經濟體央行大規模量化寬鬆可能帶來的大規模資本流入。最主要的是，相較於目前全球債券市場平均收益率低於0.3%，大陸國債平均收益率仍高於3%，估值較具吸引力。

渣打稱，以上都是2021年外資加速流入大陸債市的驅動因素。