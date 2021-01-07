螞蟻再添一宗罪：誘導年輕人過度消費、背負巨債

近期陷入監管風暴的螞蟻集團「罪行」再添一樁。中新社指出，以螞蟻集團「花唄」為代表的消費金融平台，誘導大陸年輕人消費，特別是對無收入來源的學生，推出標榜無抵押、無擔保的「消費貸」，讓本就不具還款能力或心智不成熟的年輕人，在超前消費和過度消費的泥沼中越陷越深，不知不覺背上巨額債務。

中新社7日在一篇題為「警惕過度借貸風險 中國消費貸發展迎拐點」的文章，一開始就舉一名26歲的年輕人小穎為例指出，他在2020年的最後一個月終於搞清楚了自己的所有債務：人民幣22萬元。

26歲就負債約新台幣95萬元。小穎說，「我是一名外企職員，月收入稅後（人民幣）8,000多元，在外人看來，生活過得還是很不錯的。可是，沒人知道我負債22萬。」

中新社指出，小穎是當前大陸年輕人借貸消費的縮影。據中國人民銀行公布的數字，截至2020年6月30日，大陸全國信用卡逾期半年未償信貸總額飈升至人民幣854億元（約新台幣3,700億元），是10年前的10倍多。而這些逾期借款人中，「90後」佔比幾近一半。

報導將今天大陸許多年輕人之所以會背負沈重債務的原因，歸咎於2014年2月，首款依託電商場景的互聯網消費金融產品「京東白條」橫空出世，以及螞蟻集團隨後推出的「花唄」。

中新社指出，2016年3月，大陸監管部門推出「關於加大對新消費領域金融支持的指導意見」。在政策加持下，大陸消費金融進入黃金期。一時間，線上個人消費信貸產品層出不窮，消費場景也從零售延伸到租房、旅遊、教育、裝修、美容等垂直細分領域。

報導稱，「誘導消費」是消費貸被人詬病的主要「罪狀」之一。除直接的消費誘導，罔顧消費者知情權，在頁面中模糊利率也被看作誘導消費的一種表現，甚至很多貸款頁面和消費頁面「無縫對接」，消費者甚至在不知不覺間就開通了借貸服務。

國泰君安證券的研究報告顯示，近兩年，大陸居民部門債務率（信貸餘額/GDP）快速攀升，從2015年底的39％，已一路攀升至2019年年中的55％。

中國人民銀行等金融管理部門上個月26日聯合約談螞蟻集團。中國人民銀行副行長潘功勝次日對外表示，螞蟻集團存在四大問題之一包括：損害消費者合法權益，引發消費者投訴。