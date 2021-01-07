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因涉嫌「非法集資」 大陸去年1.6萬人被捕
中國大陸近年積極防範金融風險，根據公安部官網7日發布的新聞稿，去年大陸全國公安機關開展的打擊非法集資犯罪專項行動，全年共立案偵辦非法集資犯罪案件6,800餘起，涉案金額超過人民幣1,100億元，抓獲犯罪嫌疑人約1.6萬名，並從境外10餘個國家和地區緝捕外逃犯罪嫌疑人80多名。
新聞稿稱，大陸各地公安機關去年將處置P2P風險作為重要任務，對60餘個P2P網貸平台立案偵查，並依法查處「養老服務」領域案件80餘起。在去年的專項行動中，大陸公安機關依法查封、扣押、凍結涉案資產價值總計逾人民幣200億元。
大陸公安機關去年的金融整頓行動以P2P網貸等互聯網金融為主，新聞稿透露，今年大陸公安機關將開展常態化打擊整治非法集資犯罪活動，對私募基金等突出領域風險進行重點關注，以創造安全穩定的經濟社會環境。
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