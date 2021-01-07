投資逾350億元 青島芯恩一期廠房投入使用

前中芯國際總裁張汝京所創辦的芯恩半導體有了新進展，據青島財經網報導，投資額人民幣81億元（新台幣356.4億元）的芯恩半島體一期，包括廠房和研發設計中心已投入使用，並已遞交基礎專利申請248項，取得台灣及美國申請號22項，獲大陸國家專利授權76項，搬入設備139台。

報導指出，芯恩專案8吋、12吋、動力廠房和研發、設計、辦公樓六棟單體，已經全部完成主體施工，該項目是由張汝京領銜，是大陸首個協同式積體電路製造（CIDM）專案。

根據先前資料，該專案總投資約人民幣218億元，其中一期總投資約人民幣81億元，新建8吋高階功率及數模混合晶片產品生產線一條、12吋40到28奈米超低功耗邏輯與嵌入式以及RF-SOI先進晶片產品生產線一條、180到14奈光掩膜版生產線一條，約50家的晶片設計合作夥伴加盟CIDM合作圈。

去年以來，芯恩完成了多輪融資和股權變更，據悉，目前芯恩的註冊資本為人民幣50億元，其中控股股東青島澳柯瑪雲聯信息技術有限公司，認繳出資人民幣28.55億元，持股比例達57.1%。