瑞幸咖啡上演「宮鬥」高層連署罷免董座

大陸品牌瑞幸咖啡，傳出七位副總裁、分公司總經理和核心業務主管簽署聯名信，集體請求罷免瑞幸咖啡現任董事長兼CEO郭謹一。瑞幸咖啡7日回應，情況屬實，詳情不便透露。市場推測，瑞幸咖啡再次掀起「宮鬥」局面。

中新網報導，該聯名信6日發給瑞幸咖啡董事會及大鉦資本，主要揭露郭謹一的三大罪狀：

一、貪汙腐敗，借手套供應商舞弊，損害公司利益。

二、濫用權力鏟除異己。

三、個人能力低下和個人私利給公司造成巨大隱患。

該聯名信要求，董事會和大股東立即罷免郭謹一的董事長和CEO職務，並任命新管理層。

7日，郭謹一發信反擊，指舉報信是員工受瑞幸咖啡前董事長陸正耀及前CEO錢治亞的欺騙，部分員工不明真相，被裹挾簽字。

去年初，瑞幸爆發財報造假，被迫在美股下市，瑞幸咖啡經歷震盪，前董事長陸正耀交出控制權，公司高層大洗牌。去年5月12日，由瑞幸咖啡聯合創始人郭瑾一，接任董事長兼CEO。

在郭謹一領導下，瑞幸咖啡的市場策略也發生轉變，從快速擴張店面走向收縮調整、盈利為先的路線。

去年12月，瑞幸咖啡向開曼群島大法院提交首份報告，未經審計的最新財務信息顯示，瑞幸咖啡2020年前三季仍維持增長，但增速放緩。

截至11月30日，瑞幸咖啡門市數減少至3,898家，前三季單季收入分別為人民幣5.65億元、9.8億元和11.45億元，60%的門市有盈利。

不過，此次疑為由陸正耀和錢治亞為重奪公司控制權而發起的罷免行動，恐將使營運原已趨於平穩的瑞幸咖啡再掀波瀾。