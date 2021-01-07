瑞銀：人民幣對美元有可能升至6.2

針對人民幣今年走勢，國際投行瑞銀7日報告預測，今年底人民幣對美元為6.4元，但如美元貶值幅度超出預期，則年中有可能升至6.2，並可能在較大範圍內波動，這將取決於美元交叉匯率和疫情發展。

路透報導，瑞銀首席中國經濟學家汪濤的報告稱，巨額貿易順差、A股被納入更多的國際指數將促進更多資金流入，大陸較高的利差等因素都是支撐人民幣的因素。

此外，大陸境內對資本外流的控制放鬆及鼓勵人民幣跨境流動，和全球經濟復甦下其他資產的競爭力增加，則可能限制人民幣的強勢。

瑞銀表示，其基線預測是全球經濟將於2021年強勁反彈，而在多種疫苗面世的幫助下，預估今年第2季新冠病毒的確診數字就會大幅下跌。儘管全球復甦很可能由內需帶動，特別是服務業，但整體復甦也將會支持大陸出口的強勁需求。

該行預期以美元計價，大陸今年的出口額將年成長10%，較去年3%的增幅擴大，2021年GDP實質增長將達8.2%。