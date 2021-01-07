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外媒：美國務院將要求落實陸企黑名單
路透7日報導，美國國務院最快將於當地周三發布報告，要求美國投資者遵守禁止投資與大陸解放軍相關公司的行政命令。美國總統川普已簽署行政命令，禁止美國民投資與大陸解放軍有關聯的陸企，名單增至最少35家。
該報告警告，企業行政總裁及董事會有法律責任執行和完全遵守行政命令。美國國務院表示，正與財政部等部門合作，落實總統的行政命令，解決與大陸軍方有聯繫的公司帶來的安全風險。
此外，川普還計畫將阿里巴巴及騰訊，列入與解放軍有連繫的黑名單之中。兩家公司市值合共超過1.3兆美元，並獲不少美國基金和投資者持有。
消息透露，美國財政部及國務院等部門都有參與討論，評估若將兩間公司列入黑名單對市場的影響。
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