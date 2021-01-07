脫離華為 榮耀新機搭聯發科晶片

據大陸網路媒體《觀察者網》報導，去年底脫離華為後，榮耀手機近日宣告，榮耀官方自營商城將於1月12日正式上線，屆時並將推出搭載聯發科晶片的榮耀V40系列新機，榮耀後續推出的新機，預計同樣將搭載聯發科的晶片。

華為去年11月17日宣布整體出售榮耀手機業務資產，出售後華為不再持有新榮耀公司的任何股份。榮耀的收購方為深圳市智信新信息技術有限公司，深圳市智信新信息技術有限公司由深圳市智慧城市科技發展集團與30多家榮耀代理商、經銷商共同投資設立。其中，深圳市智慧城市科技發展集團由深圳市國資委100%控股。

榮耀表示，「2020，我們經歷了磨難和挫折但我們仍然充滿勇氣、愛心和真心。2021，榮耀商城全新出發。」

報導稱，在與華為「分家」後，榮耀也推出自己的用戶社區平台「榮耀俱樂部」，目前該APP已正式開啟測試。該款APP與華為共享帳號，用戶登錄時可以使用現有的華為帳號登錄。

1月12日與榮耀商城同期上線的還有榮耀V40系列新品，這款被榮耀定義為「破繭重生」的產品共有 V40、V40 Pro、V40 Pro+三款機型。

觀察者網表示，在失去華為麒麟晶片加持後，榮耀V40系列將搭載聯發科天璣1000+處理器。外觀設計上將採目前最流行的「正面雙挖孔」+雙曲面機身設計方案，後置鏡頭則為圓環設計模組。

報導並指出，從供應鏈處獲悉，更多搭載聯發科晶片的榮耀手機項目正在推進之中。

去年11月底，華為創辦人任正非在內部的「榮耀送別會」上呼籲，榮耀未來要堅定不移地擁抱全球化，加強擁抱英、美、歐、日、台、韓的企業，做華為全球最強的競爭對手，超越華為，甚至可以喊出「打倒華為」。