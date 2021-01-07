世銀：今年陸經濟估增7.9% 全球4%

香港媒體引述世界銀行5日發布的最新一期《世界經濟展望》報告預計，基於新冠疫苗將廣泛接種的預估，2021年全球經濟有望增長4%，中國大陸經濟增長7.9%。

據香港中通社報導，報告說，新冠肺炎疫情導致全球經濟2020年萎縮4.3%，數百萬人陷入貧困，並可能長期抑制經濟活動和收入增長。為支持經濟復甦，各經濟體近期首要政策重點是控制疫情蔓延，確保迅速且廣泛部署疫苗，同時進行投資改革，將更少依賴於政府債務的可持續增長作為目標。

報告指出，受發達經濟體萎縮幅度低於此前預期和中國經濟復甦強勁影響，2020年全球經濟崩潰程度將略低於此前預估。

世行預計，2020年發達經濟體及新興市場和發展中經濟體經濟分別萎縮5.4%和2.6%。

對於2021年，世行預計發達經濟體及新興市場和發展中經濟體經濟將分別增長3.3%和5%。其中美國和歐元區經濟將分別增長3.5%和3.6%，日本的經濟活動在2020年萎縮5.3%後，預計2021年增長2.5%，中國經濟有望增長7.9%。

報告還說，受疫情影響，全球經濟增長前景仍存高度不確定性，可能出現不同增長結果。

在悲觀情景下，感染率繼續上升，疫苗延遲推出，這可能將2021年的全球增長限制在1.6%；在樂觀情景下，疫情得到控制，疫苗接種過程加快，全球增長則可能加速至近5%。