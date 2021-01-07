青藏高原 最大貨運航線開通

6日9時15分，大陸郵政航空CF9051航班平穩降落在西寧曹家堡國際機場，標誌著青藏高原載量最大全貨運航線正式開通。

據悉，該航線為西寧——南京，採用B737-800F全貨機執飛，每天執飛1班，為期1個月，每班載量約14噸，貨源主要是郵件、快遞及牛羊肉等青海本地特色產品。

據中新社報導，中國西部機場集團航空物流有限公司青海分公司總經理助理胡康介紹，該航線的開通有效推動了青海地方特色經濟發展，為青海全省農牧業發展提供了有力支撐。

該航線採用全夜航集散模式，直達郵政速遞物流南京集散中心，並以南京為中心集散，形成了覆蓋大陸華北、華東、東北、華中、華南、西南和西北7個地區航線網路，可實現對全大陸99個城市的次日投遞和114個城市的隔日投遞，進一步保障青海省「極速鮮-牛羊肉」產品更安全、更優質、更快速地送達千家萬戶。

「該航線不僅是青藏高原載量最大全貨運航線，也是2021年青藏高原首條全貨運航線開通，意義重大。」胡康表示。