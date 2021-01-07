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陸蒙最大貿易口 運量創新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路呼和浩特局集團有限公司二連車站6日發布消息稱，2020年二連浩特口岸進出口運量突破1600萬噸，再創歷史新高。

據中新社報導，二連浩特口岸位於中國大陸正北方，是一帶一路建設和中蒙俄經濟走廊上的重要節點城市，是中歐班列中線通道的唯一出入境口岸，也是中國國內貨物出口至蒙古國、俄羅斯等國家的重要通道。

官方統計，2019年中蒙最大陸路口岸二連浩特口岸進出口運量1471萬噸，2020年進出口運量完成1615.72萬噸，同比增長9.8%。疫情之下，該口岸再創歷史新高。

「2020年疫情沒有影響我們的業務，從公司代理情況看，進口板材、紙漿，出口國產汽車整車、機械配件是主要貨物，比2019年代理的還要多。」二連浩特市億海貨物運輸代理有限公司總經理劉總成說道。

「針對新冠肺炎疫情，二連車站通過壓縮裝卸車作業時間等舉措，使得進出口效率進一步提升。」二連浩特鐵路口岸調度車間主任雲志俊認為，這是2020年中蒙最大陸路口岸過貨量再創新高的原因之一。

疫情 新冠肺炎 俄羅斯

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