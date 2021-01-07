福州十四五 海絲引領列首務

實施海絲引領，被列為福州今後五年十項主要任務之首。這是6日開幕的福州十五屆人大五次會議傳遞的消息。

據中新社報導，福州市長尤猛軍在會上作政府工作報告時提出，十四五時期，福州將以海絲為牽引，放大海絲核心區、自貿試驗區等多區疊加整體效應，主動融入一帶一路建設，打造21世紀的海上絲綢之路戰略支點城市。

福州是古代海上絲綢之路的重要始發地之一。伴隨福建21世紀海上絲綢之路核心區建設的推進，福州近年來改革開放蹄疾步穩，特別是過去五年間發起成立21世紀海上合作委員會，開闢多條絲路海運航線和紐約、巴黎、莫斯科等重要國際航班，推動海絲核心區建設走深走實。

2021年是十四五開局之年。尤猛軍表示，福州將堅持改革開放，主動融入雙循環新發展格局，構建東南沿海開放新高地。

福州綜合保稅區、江陰港綜合保稅區已經獲得大陸官方批准，同時福州積極申報空港綜合保稅區。尤猛軍表示，福州打造大陸一流樞紐機場，鼓勵企業開通全貨機航線，開展常態化全貨運包機。

十三五期間，福州港集裝箱吞吐量從全球第73位躍升到第49位，貨物吞吐量從1.4億噸增加到2.48億噸、躍居福建第一位。尤猛軍稱，今年福州將探索實施自由港部分政策，力爭今後五年福州港集裝箱吞吐量突破800萬標箱，打造世界一流的港口。

對於構建東南沿海開放新高地，尤猛軍也強調，要辦好海絲博覽會暨海交會、海絲國際旅遊節、絲路國際電影節等活動；推進中日（福州）地方發展合作示範區、中國-印尼兩國雙園建設；加強對區域全面經濟夥伴關係協定成員國政策、規則、標準的研究運用，支持企業開拓海絲沿線市場，吸引更多一帶一路沿線國家和地區的資金、人才、技術、資源在福州集聚。

福州市僑聯相關人士表示，福州籍海外華僑華人是福州打造21世紀海上絲綢之路戰略支點城市的參與者、建設者和見證者，在參與一帶一路建設中優勢明顯；僑資企業應發揮優勢，幫助福州企業走出去參與一帶一路建設，開創地區新型合作。