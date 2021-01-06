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陸改良「翼龍2」無人機 「甘霖-Ⅰ」祁連山人工增雨
大陸央視6日報導，中國大陸以無人機「翼龍2」為基礎研製的「甘霖-Ⅰ」人工干預天氣無人機，日前在甘肅省金昌市首飛。該機主要用於執行祁連山人工增雨（雪）任務，未來投入使用後，以每年50個架次作業測算，祁連山區域年增水將達6億立方公尺至8億立方公尺，改善甘肅農業生產條件。
不久前，巴基斯坦採購50架「翼龍-2」武裝無人機的訂單曝光。中國大陸「翼龍-2」無人機是一款先進的察打一體無人機，對付地面裝甲目標、哨所、據點、碉堡和部隊具有很強的殺傷力。該無人機能夠全天候作戰，並且已經在葉門、利比亞等中東戰場得到了實戰檢驗。
據香港01報導，大陸軍事觀察人士根據「甘霖-Ⅰ」照片指出，其機翼沒有上翹的翼尖，和中國大陸軍方準備的自用版「翼龍-2」相同。
外界稱， 大陸「甘霖-Ⅰ」無人機應用以後，對改善中國大陸西部缺水地區生態意義重大。
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