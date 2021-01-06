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大陸環時記者機場遇襲 香港法官今判3被告有罪

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
環球時報記者付國豪，被示威者綑綁。 圖／路透社
環球時報記者付國豪，被示威者綑綁。 圖／路透社

大陸官媒環球時報記者付國豪2019年採訪香港反送中運動期間，被示威群眾「圍捕」，今日法官判處三名被告參與暴動及傷人罪名成立，預計後續將依法做出裁處。

2019年8月13日付國豪在香港機場採訪反送中運動時，示威群眾以「抓鬼掃臥底」為由，「圍捕」了兩名大陸籍男子，其中一人即為付國豪。付國豪在被包圍與毆打的過程中高喊：「我支持香港警察，你們可以打我了」，引起大陸網民輿論沸騰，一時成為輿論大熱的「全民英雄」。

該案4名被告分別是20歲的賴雲龍、23歲的畢慧芬、29歲的何家樂及29歲的黃逸豪。

香港法官李慶年今在區域法院裁定黃逸豪非法禁錮、非法集結兩罪罪成，賴雲龍傷人和參與暴動罪成；畢慧芬非法禁錮及傷人、參與暴動罪成；何家樂傷人及參與暴動罪成，等於共有3人罪名成立。

香港 反送中 警察

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