快訊

去哪了？失蹤又失寵的馬雲 讓人聯想到「他的」下場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賣太好！陸版Model Y現在訂車要Q2才有貨

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
陸版Model Y長續航版預計交付日期，已變為2021年第2季。圖/大陸特斯拉官網截圖
陸版Model Y長續航版預計交付日期，已變為2021年第2季。圖/大陸特斯拉官網截圖

根據大陸特斯拉官網顯示，才開賣僅6天，陸版Model Y長續航版預計交付日期已變為2021年第2季，而先前則為今年1月交付。

澎湃新聞報導，陸版特斯拉中型純電SUV Model Y 1日正式發售，其中長續航版與高性能版售價分別為人民幣33.99萬元和36.99萬元，較先前進口版的價格分別降低人民幣14.81萬元和16.51萬元。

消息發布後，大陸特斯拉官網的訂單頁面一度癱瘓，特斯拉客戶支援官方微博當日發布微博，表示官網訂單頁面由於訪問量激增可能暫時無法刷新。

兩家位於上海市中心特斯拉體驗店的銷售人員均表示，現在下訂單預定Model Y春節前肯定提不到車，元旦期間下訂單還有可能在春節前提車，現在預定估計最早也得等到2到3月。

Model Y元旦一夜爆紅，各種特斯拉車友群裡流傳出訂單破10萬的消息，不過特斯拉官方客服5日表示，該資料為網傳消息，不具有真實可靠性，官方還未對Model Y訂單進行統計。

該客服還指出，因為Model Y為新車上市，訂單確實存在激增的情況，工廠還在對生產進行排期，也因此無法給出具體的提車日期。

按照特斯拉的計畫，長續航版從1月開始交付，高性能版則從今年第3季開始交付，而高性能版目前交付時間沒有變化。

特斯拉 人民幣 春節

延伸閱讀

影／新北335萬頂級特斯拉他抽到 得主：市民「大確幸」

特斯拉失控衝進商場廁所 公司稱：未見任何異常

特斯拉「絕對被高估」！老債王葛洛斯分享他偏好的股票

美元貶值網購小確幸 iPhone、特斯拉會降價嗎？

相關新聞

產能過剩 陸玻璃大王曹德旺：新能源汽車業已存泡沫

被稱為「玻璃大王」的中國福耀玻璃集團董事長曹德旺提出警告，大陸新能源汽車行業這塊可能已經累積了一定的泡沫，可能最後又會浪...

美國禁大陸應用程式 華春瑩：損人不利己

美國總統川普簽署行政命令，禁止美國人與8個大陸應用程式進行交易，包括支付寶、CamScanner、QQ錢包、SHAREi...

台美舉辦政治軍事對話 國台辦再批「倚美謀獨」

針對台美將舉辦政治軍事對話，大陸國台辦以發言人朱鳳蓮的名義表示，敦促美方停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，並批評民進黨...

大陸環時記者機場遇襲 香港法官今判3被告有罪

大陸官媒環球時報記者付國豪2019年採訪香港反送中運動期間，被示威群眾「圍捕」，今日法官判處三名被告參與暴動及傷人罪名成...

賣太好！陸版Model Y現在訂車要Q2才有貨

根據大陸特斯拉官網顯示，才開賣僅6天，陸版Model Y長續航版預計交付日期已變為2021年第2季，而先前則為今年1月交...

榮耀高通合作推進5G 新品預計5、6月上市

獨立後的新榮耀在供應鏈上取得進展，財新網報導，6日多名接近榮耀人士表示，基於高通5G晶片的榮耀手機產品已經在推進中，新品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。