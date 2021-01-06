賣太好！陸版Model Y現在訂車要Q2才有貨

根據大陸特斯拉官網顯示，才開賣僅6天，陸版Model Y長續航版預計交付日期已變為2021年第2季，而先前則為今年1月交付。

澎湃新聞報導，陸版特斯拉中型純電SUV Model Y 1日正式發售，其中長續航版與高性能版售價分別為人民幣33.99萬元和36.99萬元，較先前進口版的價格分別降低人民幣14.81萬元和16.51萬元。

消息發布後，大陸特斯拉官網的訂單頁面一度癱瘓，特斯拉客戶支援官方微博當日發布微博，表示官網訂單頁面由於訪問量激增可能暫時無法刷新。

兩家位於上海市中心特斯拉體驗店的銷售人員均表示，現在下訂單預定Model Y春節前肯定提不到車，元旦期間下訂單還有可能在春節前提車，現在預定估計最早也得等到2到3月。

Model Y元旦一夜爆紅，各種特斯拉車友群裡流傳出訂單破10萬的消息，不過特斯拉官方客服5日表示，該資料為網傳消息，不具有真實可靠性，官方還未對Model Y訂單進行統計。

該客服還指出，因為Model Y為新車上市，訂單確實存在激增的情況，工廠還在對生產進行排期，也因此無法給出具體的提車日期。

按照特斯拉的計畫，長續航版從1月開始交付，高性能版則從今年第3季開始交付，而高性能版目前交付時間沒有變化。