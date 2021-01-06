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榮耀高通合作推進5G 新品預計5、6月上市
獨立後的新榮耀在供應鏈上取得進展，財新網報導，6日多名接近榮耀人士表示，基於高通5G晶片的榮耀手機產品已經在推進中，新品預計將在今年五六月前後上市，「先從中階產品做起」。
報導指出，包括榮耀、高通，雙方均表示不予置評。
高通公司總裁安蒙（Cristiano Amon），曾在去年12月2日的高通驍龍技術峰會上表示，對與榮耀合作表示熱切期待，「一切都是新的，高通也發起了與榮耀的對話，對未來的機會感到激動。」
科技網站驅動中國報導，榮耀作為曾經的大陸網路手機第一品牌，在境內手機市場具有絕對的影響力，獨立後的新榮耀，一旦解決了晶片問題與高通展開合作，勢必會衝擊中高階，加入與小米、ov的戰局，必定會增加手機市場的不確定性，看來一場惡戰在所難免。
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