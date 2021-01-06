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中芯國際 將被撤出OTCQX市場

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
圖/中芯國際公告
圖/中芯國際公告

中芯國際6日晚間在港交所發布，將從今年1月6日（星期三）交易結束時被撤出美國OTCQX（櫃買）市場。

中芯國際6日H股漲幅12.9%，報港幣22元；A股漲幅3.03%，報人民幣60.55元。

公告指出，中芯國際獲OTCQX市場的營運者OTC Markets Group（美國場外交易集團）的通知，根據行政命令和相關監管指引，6日被撤出OTCQX市場後，公司的證券（SIUIF，SMICY）將不再具資格在OTC Link ATS上報價或交易。

中芯國際曾於去年12月4日發布公告，表示關注到被美國國防部列入大陸涉軍企業名單。

公告提到，被列入大陸涉軍企業名單後，美國投資者將被限制對中芯國際所發行的有價證券及相關的衍生品進行交易：從去年12月4日開始的60天後，美國投資者不可買入公司證券；365天後，美國投資者不可交易公司證券。

當時中芯國際還指出，被列入大陸涉軍企業名單後，對公司營運沒有重大影響，公司強烈反對美國國防部的決定，此舉反映了美國國防部對公司業務與技術最終用途的根本誤解，會繼續與美國政府相關部門保持積極的交流溝通。

中芯 國防部 人民幣

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