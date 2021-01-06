美國禁大陸應用程式 華春瑩：損人不利己

美國總統川普簽署行政命令，禁止美國人與8個大陸應用程式進行交易，包括支付寶、CamScanner、QQ錢包、SHAREit、騰訊QQ、VMate、微信支付及WPS Office，大陸外交部發言人華春瑩6日表示，泛化國家安全概念、濫用國家力量、無理打壓外國企業的霸淩霸道霸權行為的又一個例證，是損人不利己的行為。

澎湃新聞報導，華春瑩指出，有關措施當然會對大陸相關企業產生一些影響，但是更重要的是，這可能損害美國消費者的利益和美國的利益，「美國相關做法也給世人提供了很生動的教材，告訴大家美國雖然嘴上講著自由市場經濟和公平競爭，但它卻是怎麼做的？」

華春瑩指出，美方聲稱禁止支付寶和微信支付的理由是保護美國公民的隱私和資料安全，但美方其實一直是地球上最大的「駭客帝國」，運用強大的技術能力，無孔不入、無處不在地監控著本國的人民和監聽世界各國人民、竊取資料，包括盟友也無一倖免。

華春瑩認為，科學技術的發展應該是一種向善的力量，應該服務於全人類的進步和福祉，而不是以意識形態來劃線，更不能成為政治操縱的工具。

華春瑩表示，美方對大陸比較領先的科學技術草木皆兵，不惜將科技本身武器化和意識形態化，此舉可能是「美方內心的一種反應」，另一方面也顯示出了現在的美國極度不自信。

華春瑩敦促美方，切實地尊重市場經濟和公平競爭的原則，遵守國際經貿規則，為各國企業在美國的投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，中方當然將採取必要措施來維護大陸企業的正當合法的權益。